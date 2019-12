Limmritz

Eine 62-jährige Skoda-Fahrerin wollte in Höhe des Küchenstudios nach links auf die Limmritzer Hauptstraße in Richtung Döbeln abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Radfahrer (81 Jahre), teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagmorgen.

Von daz