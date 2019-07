Borna

Es war schlichtweg Randale, was sich in der Silvesternacht auf dem Bornaer Marktplatz abspielte. Der große Christbaum vor dem Rathaus wurde attackiert, Raketen und Böller flogen gefährlich über den Platz, und auch Heil-Hitler-Rufe waren zu vernehmen.

Das Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sieben Tatverdächtige ging allerdings aus wie das Hornberger Schießen. Es wurde eingestellt, wie Andreas Ricken, der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Leipzig, auf LVZ-Anfrage erklärte.

Randale in Borna – Mangel an Beweisen

Und zwar bereits im April. Da hatte die Staatsanwaltschaft Leipzig das Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen eingestellt, aus Gründen, die üblicherweise als „Mangel an Beweisen“ beschrieben werden. Daran habe auch das Vorhandensein eines Handy-Videos nichts geändert, so Ricken.

Es habe keinem der offenkundig beteiligten Personen zweifelsfrei nachgewiesen werden können, diese oder jene konkrete Handlung vollzogen zu haben, obwohl es durchaus entsprechende Zeugenhinweise gab. Die Folge: Die Tatverdächtigen, von denen der Älteste zum Tatzeitpunkt 35 und der Jüngste 15 Jahre alt waren, sind aus der Angelegenheit raus.

Prozess am Bornaer Amtsgericht

Um die Silvesterrandale geht es aber noch bei einem Prozess am 12. August vor dem Bornaer Amtsgericht. Dann gibt es ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, bei dem den Angeklagten vorgeworfen wird, die Umzäunung des Weihnachtsbaums beschädigt zu haben.

Zu wenig Polizei in Borna

Nach Silvester hatte es Diskussionen gegeben, warum die Polizei in der Nacht nicht in ausreichender Stärke auf dem Markt angerückt war. Begründung damals: In Borna seien nicht genügend Streifenwagen vor Ort gewesen. Deswegen habe lediglich ein Polizist zum Marktplatz fahren können.

Bornaer Oberbürgermeisterin für Videoüberwachung

Die Silvesterrandale in Borna hatte auch politische Folgen. Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) macht sich seither für eine Videoüberwachung des Marktes stark – sehr zum Ärger vieler ihrer Parteifreunde.

Von Nikos Natsidis