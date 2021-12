Rangeleien mit Verletzten bei Corona-Protest nahe Wurzen

Bennewitz/Schmölen

Tätliche Auseinandersetzungen hat es am Sonntagvormittag bei einem Treffen von Gegnern der Corona-Regeln im Bennewitzer Ortsteil Schmölen gegeben. Laut Polizeidirektion Leipzig konnte „nur durch ein robustes Vorgehen der eingesetzten Kräfte“ unter Kontrolle gebracht werden. Was in zweifacher Hinsicht nicht folgenlos blieb.

Gegen 10 Uhr kamen rund zwei Dutzend Personen in Schmölen bei Wurzen zusammen. Worauf die Polizei offensichtlich vorbereitet war. Nach ihren Angaben handelte es sich um eine nicht angezeigte Versammlung. Zudem seien die Bestimmungen der Sächsischen-Corona-Notfall-Verordnung nicht eingehalten worden. Deshalb sollten die Identitäten der Teilnehmenden festgestellt werden.

„Diese verhielten sich äußerst unkooperativ, leisteten den Anweisungen keine Folge und griffen die Polizeibeamten an“, informiert die Direktion Leipzig weiter. Deshalb wurde offensichtlich zu körperlichen Maßnahmen gegriffen. „Nach derzeitigem Stand gibt es mehrere Verletzte, zwei leicht verletzte Polizeibeamte und zwei Teilnehmer der Versammlung.“

Schließlich wurden die Personalien von 23 Personen aufgenommen. Die Beamten fertigten zudem drei Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Notfall-Verordnung.

Lesen Sie auch

Von LVZ