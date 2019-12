Zwenkau

Dunkle Rauchsäule über Zwenkau: In einer Firma im Gewerbepark an der Bundesstraße 2 ist am Freitagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen loderten nach Polizeiangaben aus noch unbekannter Ursache in einem Industriegebäude an der Spenglerallee. Eine Gewerbehalle und Lagerflächen im Außenbereich standen in voller Ausdehnung in Flammen. Über Verletzte ist noch nichts bekannt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz und haben den Rauch inzwischen eingedämmt.

Mehrere Explosionen

Vor Ort soll es mehrere Explosionen gegeben haben, berichten Zeugen. Die Feuerwehr wurde um 9.27 Uhr alarmiert und rückte zu einem Großeinsatz aus. „Es gibt eine starke Rauchentwicklung“, so eine Sprecherin.

Laut Polizei wurde für Löscharbeiten die Bundesstraße 2 in Höhe Zwenkau voll gesperrt werden.

Die Explosionen waren auch in der Innenstadt der Kleinstadt zu hören. Dorthin zog der Rauch ebenfalls. Die Säule war zudem bis nach Leipzig zu sehen.

Zur Galerie Feuer im Zwenkauer Gewerbegebiet: In einer Firma an der B2 brach ein Großbrand aus. Eine schwarze Rauchsäule stieg auf.

Auf dem Weg zur Weihnachtsfeier

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Lagerhalle der Firma Stüwa Konrad Stükerjürgen GmbH. Das Unternehmen produziert Brunnenfilter und Zubehör. Laut Augenzeugen standen PVC-Rohre in Flammen.

Eine Unternehmenssprecherin konnte zunächst keine Angaben zum Unglück machen. „Die Kollegen aus Zwenkau sind gerade auf dem Weg zu unserer Weihnachtsfeier in der Zentrale“, sagte sie. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Rietberg bei Gütersloh.

Von nöß/mro