Großer Polizeieinsatz in Döbeln: Die Beamten suchten sowohl am Montag als auch am Dienstag unter anderem mittels Hubschrauber, die Feuerwehr mit einem Schlauchboot, nach einem 82-Jährigen, der bereits am Montag aus einer Tagespflege an der Ritterstraße verschwunden war. Am Dienstagnachmittag tauchte der Mann in unmittelbarer Nähe wieder auf.