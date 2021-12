Dresden

Ein ausrangiertes Sofa, abgeschlossene Fahrräder, ein abgedecktes Motorrad: Vor dem Eingang der Rehefelder Straße 4 sieht es am Mittwochmorgen aus wie vor fast jedem Haus in Pieschen. Durch die kleine Querstraße schieben sich Laster auf dem Weg zu Baustellen, ein Lieferauto mit einem überdimensionalen Broiler auf dem Dach zum Grillhähnchenstand und Autofahrer in ihren Fahrzeugen zur Arbeit. Polizeiautos am Straßenanfang und -ende und eine Traube von Fotografen vor dem Haus verraten, dass trotzdem etwas anders ist.

Denn seit den Morgenstunden liefen in Dresden und Heidenau Razzien aufgrund des geplanten Mordanschlags auf Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Insgesamt sechs Objekte durchsuchten die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA).

Polizisten stürmten Wohnung

Auch in der Rehefelder Straße 4 soll eine der verantwortlichen Personen wohnen. „Ich habe mich gewundert, wer da frühmorgens so einen Krach macht“, sagte eine Anwohnerin. Gegen 5 Uhr sei es laut gewesen. Da war es vorbei mit der Ruhe in Pieschen.

Polizisten stürmten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, die nur wenige Schritte von der Leipziger Straße entfernt ist. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren an dem Einsatz beteiligt.

Gegen 9 Uhr standen noch mehrere Fahrzeuge rund um das Gebäude. Die Anwohner, die mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit waren, mussten sich ihren Weg um die Einsatzfahrzeuge herum bahnen. Nur wenige Schaulustige waren auf dem Fußweg unterwegs. Eine Frau aus dem Nachbarhaus begutachtete die Fotografen und Polizisten durch den Gardinenspalt. Sprengstoffexperten der Polizei sollen herbeigerufen worden sein, berichtete ein Augenzeuge. Die Einsatzkräfte hätten eine Plastiktüte nach unten gebracht und im Safe auf ihrem Kleintransporter verstaut.

Razzien dauerten bis in den Nachmittag

So spektakulär wie in Pieschen waren die Razzien nicht überall: An der Ottendorfer Straße in der Leipziger Vorstadt haben die Anwohner größtenteils nichts mitbekommen. Teils reagierten die Bewohner der umliegenden Mehrfamilienhäuser am Mittag überrascht auf die Nachricht, dass in ihrem direkten Umfeld ein Polizeieinsatz stattgefunden hatte.

Nur eine ältere Dame schilderte kurz und knapp das Geschehen: Sie habe zwei Polizisten an ihrem Fenster vorbaulaufen sehen, ein ziviles Einsatzfahrzeug ausmachen können. Mehr sei nicht los gewesen.

Wenig überraschend, schließlich war das SEK nur an dem Einsatz in Pieschen beteiligt, teilte LKA-Sprecher Kay Anders auf DNN-Anfrage mit. Uniformierte Kräfte sollen trotzdem überall vor Ort gewesen sein. Neben Pieschen und der Leipziger Vorstadt durchsuchte das LKA Objekte in Kaditz, Laubegast und Gruna. Die Razzien dauerten bis in die Nachmittagsstunden hinein.

Von tbh/lc/ffo