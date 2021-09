Rettungskräfte, Hunde und Hubschrauber suchen bis zum Abend hilflose Person

Bad Lausick/Ballendorf

Befindet sich ein Mensch in Not im Colditzer Forst? – Diese schwerwiegende Frage zu klären, widmeten sich mit Nachdruck am Mittwoch über Stunden Dutzende Kräfte von Polizei und Feuerwehren. Rettungshunde durchkämmten ein großes Waldstück. Hubschrauber kreisten, einer bestückt mit einer Wärmebildkamera.

„Eine Zeugin hörte im Wald gegen 12.30 Uhr Hilferufe und hat uns informiert“, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig der LVZ in einer ersten Information am Mittag. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Lausick, Ballendorf, Ebersbach, Thierbaum, Glasten und Buchheim wurden angefordert, um bei der Suche in dem ausgedehnten Waldgebiet Unterstützung zu leisten, summa summarum 60 Kameradinnen und Kameraden. „Wir durchsuchen seit halb eins das Waldstück von der Feldkante bis zum B-Flügel“, sagte Bad Lausicks Wehrleiter Tomy Klisch, der den Einsatz seitens der Feuerwehr führte. „Es ist mühsam, in Dickicht und Sumpf voranzukommen.“ Nach mehreren Stunden vergeblicher Suche wurden die Feuerwehr-Kräfte kurz nach 17 Uhr zurückbeordert. „Es gibt bisher kein Ergebnis. Wir brechen jetzt ab“, so Klisch. Die Rettungshundeführer setzten die Suche fort.

Das Kommandofahrzeug der Bad Lausicker Feuerwehr und weitere Fahrzeuge am Thierbaumer Weg, der von Ballendorf aus in den Colditzer Forst hineinführt. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Kommandofahrzeug des sächsischen Landesverbandes Rettungshunde war am Wanderparkplatz nahe der Revierförsterei Waldmühle geparkt. Nach und nach trafen hier die ehrenamtlichen Hundeführerinnen und -führer mit ihren Tieren aus vielen Ecken des Freistaates ein. Nobert Herbst, der ihren Einsatz koordinierte, wies den Teams Waldstücke zur Suche zu. „Abgestimmt mit der Polizei prüfen wir, ob sich in dem mehrere Hektar großen Gebiet die gesuchte Person befindet“, so Herbst.

„Die Flächenhunde sind speziell ausgebildet, um Menschen in hilfloser Lage aufzuspüren.“ Kurz nach 16 Uhr war bereits ein Dutzend Hunde eingetroffen und ging zügig in den Einsatz; weitere waren noch auf der Anfahrt. Bereits 2016 waren Rettungshunde-Teams im Colditzer Forst unterwegs – bei einer groß angelegten Übung, bei der ein Waldbrand simuliert wurde.

Auf dem Waldmühlen-Parkplatz zwischen Ballendorf und Ebersbach treffen, abgesichert von Polizei und Feuerwehr, die Rettungshunde-Teams ein. Quelle: Jens Paul Taubert

„Bisher brachte die Suche keinen Erfolg“, sagte am Nachmittag ein Polizeisprecher. Es gebe keine konkrete Spur. Allerdings habe man keinerlei Veranlassung, an den Aussagen der beiden Ohrenzeugen, die im Wald südöstlich von Ballendorf am Mittag Hilferufe vernahmen und sich deshalb an die Polizei wendeten, zu zweifeln. Wie brisant die Sache ist, lasse sich schwer einschätzen. Von einem medizinischen Notfall und einem Unfall bis zu einem derben Streich Unbekannter sei vieles denkbar; es gelte, jedes Risiko auszuschließen. Dass es solche Hilferufe gab, hätten ihm Wochenend-Siedler in Waldnähe bestätigt, sagte Wehrleiter Klisch. Zwei Hubschrauber leisteten zu Beginn des Großeinsatzes Unterstützung. Sie überflogen das Waldstück mit viel Unterholz, Wasserläufen und sumpfigen Stellen mehrfach. Einer der Helikopter trug eine Wärmebildkamera, die geeignet ist, in unwegsamen Gelände eine hilflose Person zu lokalisieren. Aber auch hier wurden keine Feststellungen gemacht.

Bei der Vermisstensuche im Colditzer Forst bei Ballendorf sind Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Quelle: Jens Paul Taubert

„Der Einsatz der Feuerwehren ist beendet. Die Rettungshunde werden demnächst auch abgezogen“, sagte ein Polizeisprecher 17.40 Uhr: „Es wurde im Wald niemand gefunden – und es wird auch niemand vermisst.“

Man habe von allen Autos, die in Waldnähe parkten, die Halter ermitteln können; sie seien alle wohlauf. Es gebe auch sonst keine Vermisstenanzeige, die auf das Bad Lausicker Geschehen passen könnte. „Man kann jetzt viel vermuten“, so der Sprecher. Etwa, dass ein Pilzsammler sich in der Mittagszeit in unwegsamem Gelände verlaufen habe, zumal es zu dieser Zeit stark regnete – aber das wäre Kaffeesatz-Leserei. Wenn speziell trainierte Hunde niemanden fänden, dann sei auch niemand in dem großen Waldstück.

Dass man über Stunden mit so vielen Kräften suchte, sei dennoch angemessen gewesen. Schließlich gehe es ja im Falle des Falls um ein Menschenleben.

Von Ekkehard Schulreich