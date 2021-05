Rötha: Motorrad-Fahrer liegt bewusstlos auf der Straße

Rötha

Ein Motorradfahrer kam am Mittwochabend in Rötha aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Passanten fanden den bewusstlosen 39-Jährigen auf der Fahrbahn der Heinestraße neben seiner KTM-Maschine. Sie alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Das Motorrad war nach Angaben der Polizei nicht zugelassen. Sein Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, und er stand – so besagt es ein Test – unter Einfluss von Drogen. Die näheren Umstände des Unfalls befinden sich in der Klärung.

Von es