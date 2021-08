Rötha: Omnibus rollt gegen Hauswand

Rötha

Ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit einem Omnibus in Rötha: Der Fahrer hatte das große Fahrzeug abgestellt und war ausgestiegen, als es sich plötzlich selbstständig machte. Beim Versuch, es zu stoppen, verletzte sich der Mann.

Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert

Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen Mercedes-Benz O 530, wie er im Linienverkehr eingesetzt wird. Der Zwischenfall ereignete sich 23 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße. Als der Fahrer einen Kontrollgang um den leeren Bus machte, setzte der sich plötzlich in Bewegung. Der Mann scheiterte bei dem Versuch, ein Unglück abzuwenden und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der Bus durchbrach einen Zaun und kam nach Polizeiinformationen erst an einer Hausfassade zum Stehen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Von es