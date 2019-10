Rötha

Er setzte seinen Wagen in den Straßengraben und flüchtete: Der Fahrer eines VW Caddy, der auf der B 95 in Richtung Leipzig unterwegs war, kam nach Angaben der Polizei am Donnerstag Abend gegen 21.25 Uhr mit dem Gefährt nahe Rötha von der Fahrbahn ab.

Unfall-Fahrer flüchtet zu Fuß

Der VW erlitt einen Totalschaden, beziffert auf rund 20 000 Euro. Andere Autofahrer beobachteten, dass der Mann das Wrack verließ und sich zu Fuß vom Unfallort entfernte. Die Gründe des Unfalls liegen noch im Dunkeln, da die Polizei des Mannes bis zum nächsten Morgen nicht habhaft wurde. Hinweise zum genauen Hergang sind erwünscht an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es