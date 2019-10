Radebeul

Eine 79 Jahre alte Frau ist wenige Tage nach einem Sturz in einem Bus im Krankenhaus gestorben. Wie die Dresdner Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Rentnerin am Samstag mit ihrem Rollstuhl in einem Bus der Linie 400 in Radebeul unterwegs. In einer Kurve kippte der Rollstuhl gegen 14.30 Uhr um, die Frau verletzte sich dabei schwer.

Der Unfalldienst der Polizei ermittelt nun zu den Umständen des Sturzes und sucht Hinweise von Zeugen und Insassen des Busses Das Fahrzeug fuhr den Angaben zufolge in Richtung Coswig auf der Wilhelm-Eichler-Straße, als das Unglück passierte.

Hinweise an die Polizei unter (0351) 483 22 33.

Von LVZ