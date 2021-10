Roter VW Transporter in Geithain gestohlen

Geithain

Einen Fahrzeugdiebstahl hat die Polizeidirektion Leipzig am Freitagmittag aus Geithain gemeldet. Demnach wurde vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ein roter VW Transporter entwendet, der auf einem Grundstück an der Dresdener Straße geparkt war. Die Tatzeit soll zwischen Mittwoch, gegen 21 Uhr, und dem nächsten Morgen, gegen 9.30 Uhr, gelegen haben. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GHA-NM 2 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Seinen Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ