S 2 – Kradfahrer streift Pkw und verletzt sich schwer

Zwochau

Am Dienstag fuhr der Fahrer (40) einer Yamaha gegen 12.40 Uhr auf der Staatsstraße 2 aus Richtung Lissa in Richtung Zwochau. Als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw Peugeot (Fahrerin: 62). Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der 40-Jährige mit seinem Motorrad stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

10 000 Euro Sachschaden

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Die Staatsstraße 2 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ungefähr drei Stunden voll gesperrt.

Von lvz