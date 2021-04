Narsdorf

Eine Scheune hat am Montag in Narsdorf gebrannt. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, steht bislang nicht fest, so die Polizei. Der Brand wurde gegen 19.30 Uhr gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/mot