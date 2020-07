Wurzen

Die Razzien in Wurzen reißen nicht ab: Am Mittwoch durchsuchte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe (GEG) Bohemia der Bundespolizei und der Polizeidirektion Leipzig mehrere Wohnungen in Wurzen. Im Kern gehe es um das Ausheben von Schleusernetzwerken, hieß es. Laut Maik Fischer von der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle gingen die Beamten dem Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes und der Urkundenfälschung nach. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Konkret richtete sich die Aktion gegen vier Männer, vermutlich moldauische Staatsangehörige. Der Vorwurf stehe im Raum, sie seien bereits im Vorjahr unerlaubt eingereist, um hier zu arbeiten. „Dazu legten sie beim zuständigen Einwohnermeldeamt gefälschte europäische Dokumente vor. So täuschten sie über ihre Staatsangehörigkeit hinweg, um in den Vorzug europäischer Freizügigkeitsrechte zu gelangen“, so Sprecher Fischer.

Einsätze in der Marien- und der Dresdener Straße

Die beiden Einsätze, nach LVZ-Recherchen in der Marienstraße und der Dresdener Straße, begannen in den frühen Morgenstunden. Bei den Durchsuchungen der Unterkünfte wurden zwar nicht die betreffenden Tatverdächtigen, dafür aber vier weitere, sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Personen festgestellt. Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei Ukrainer und zwei Moldauer, die in Arbeitskleidung angetroffen wurden.

Die 140 Beamten der Bundespolizei und der Polizeidirektion Leipzig stellten mehrere Arbeitsverträge und diverse Speichermedien sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werde der Fall dem zuständigen Amtsgericht in Grimma übergeben. Ein beschleunigtes Verfahren werde angestrebt. Um den Aufenthalt der vier illegal Eingereisten zu beenden, sei die Ausländerbehörde beteiligt.

Arbeitskraft wer Migranten werde schonungslos ausgenutzt

In die Recherchen ist auch die Staatsanwaltschaft Leipzig eingebunden. Ziel sei unter anderem, den Ursprung der Dokumente aufzudecken. Fischer: „Die Nutzung gefälschter Dokumente für irreguläre Migration und illegale Beschäftigung floriert auch in Mitteldeutschland. Damit verbunden ist zum einen ein hoher Schaden für Sozialkassen sowie unbescholtene Unternehmer, zum anderen wird die Arbeitskraft der Migranten schonungslos ausgenutzt.“

Nicht nur in Wurzen gab es Razzien. Ähnliche Aktionen wurden auch aus Leipzig und Bad Dürrenberg gemeldet. Bundespolizeidirektion Pirna, Polizeidirektion Leipzig und Stadt Leipzig bekannten sich bereits 2010 zur gemeinsamen Bekämpfung von irregulärer Migration und Schleuserkriminalität im Großraum Leipzig. Hierzu arbeiten die drei Behörden in der GEG Bohemia zusammen.

Von Haig Latchinian