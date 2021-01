Gröbers

Rettungskräfte mussten am Samstagvormittag zu einem Einsatz auf die Autobahn 14 ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer in Richtung Magdeburg unterwegs, als er in der Nähe des Schkeuditzer Kreuzes auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Pkw landete dabei im Straßengraben. Dort wurde er von unverletzt von Polizei und Feuerwehr gefunden, jedoch entstand Sachschaden am Fahrzeug und an einem Fangzaun. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Von anzi