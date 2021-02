Schneelast bringt Baum zwischen Regis und Deutzen in Schräglage

Regis-Breitingen

Beim neunten Einsatz in diesem noch jungen Jahr mussten die Feuerwehrleute von Regis-Breitingen zum dritten Mal einen Baum fällen. Sie wurden am Sonntag, kurz vor 17 Uhr, zu dieser technischen Hilfeleistung gerufen, informiert Sprecher Marvin Timmler. In dem kleinen Wäldchen an der Kreisstraße nach Deutzen, in Höhe der Jugendstrafvollzugsanstalt, hatte die Last des in der Nacht gefallenen Schnees einen Baum in gefährliche Schräglage gebracht. Er hätte auf die Fahrbahn stürzen können. Die Brandschützer, zu zwölft mit zwei Fahrzeugen ausgerückt, fällten ihn mit der Motorkettensäge und beräumten die Straße, die zwischenzeitlich voll gesperrt werden musste. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Regis-Breitingen hat am Sonntagnachmittag einen Baum gefällt, dem aufgrund der Schneelast das Umstürzen auf die Straße nach Deutzen drohte. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen/Marvin Timmler

Von okz