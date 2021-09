Schnellbremsung: Zug bei Grimma gerade noch vor Jugendlichem gestoppt

Grimma

Beinahe wäre am Donnerstag ein Mensch auf der Bahnstrecke zwischen Grimma und Großbothen von einem Zug überrollt worden. Ein 17-jähriger Algerier hielt sich dort im Gleisbereich auf, hat jetzt die Bundespolizeiinspektion Leipzig mitgteilt. Als der Lokführer den Jugendlichen entdeckte, leitete er unverzüglich eine Schnellbremsung ein. Erst einen halben Meter vor dem 17-Jährigen kam der Triebwagen zum Stillstand.

Lokführer unter Schock – Jugendlicher unbeeindruckt

Der Triebwagenführer stand so von dem Ereignis unter Schock, dass er seinen Dienst abbrechen musste. Der Jugendliche war offensichtlich nicht beeindruckt, denn dieser versuchte gleich im Anschluss, in den Zug zu klettern. Dies gelang ihm nicht, da alle Türen verriegelt waren. Daraufhin setzte er sich einfach daneben. Das stellte die Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei fest, die die Einsatzkräfte zu dem Jugendlichen führte. Er wurde unverletzt in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Gefahren auf Bahnanlagen nicht unterschätzen

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig weist ausdrücklich auf die Gefahren von Bahnanlagen hin. Kinder und auch Erwachsene unterschätzen die Bedrohung, heißt es. Züge nähern sich heutzutage fast lautlos und können einer Gefahrensituation nicht ausweichen. Auch ihr Bremsweg ist deutlich länger als bei einem Auto.

Von LVZ