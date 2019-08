Döbeln

Schockmoment in unmittelbarer Nähe des Bahnübergangs in Großbauchlitz: Am Freitag sind bei Abrissarbeiten zwei männliche Personen von herabfallenden Trümmern getroffen worden. Die vor Ort im Einsatz befindlichen Polizeibeamten konnten zunächst noch keine Auskunft über den Grad der Verletzung geben. Fakt ist jedoch, dass ein Rettungshubschrauber des ADAC hinzugerufen wurde. Der Gelbe Engel kam jedoch nicht weiter zum Einsatz, denn die beiden Personen wurden letztlich mit jeweils einem Krankenwagen abtransportiert. Die Feuerwehr, die mit 16 Kameraden im Einsatz war und vor Ort die Erstversorgung der beiden übernahm, spricht von leichten Verletzungen.

Das Haus wird derzeit abgerissen. Quelle: Sven Bartsch

Die Abrissarbeiten finden derzeit an einem leerstehenden Wohnhaus auf dem Gelände des Autohandels an der Zschepplitzer Ecke Grimmaische Straße statt. Wem das Haus überhaupt gehört, wird nun von den Beamten der Polizei ermittelt.

Von obü/ap