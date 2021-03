Schon wieder: In Markranstädt brennen zwei Gebäude nieder 

Markranstädt

In Markranstädt reißt eine Brandserie nicht ab. Nach einzelnen Vorfällen seit Februar ist die Feuerwehr in Markranstädt am späten Freitagabend erneut zu einem Einsatz nach Frankenheim gerufen worden. Gegen 23 Uhr wurde der Brand einer Scheune in der Dölziger Straße gemeldet.

Scheune und Schuppen brennen vollständig ab

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig informierte, wurde das Feuer in dem Gebäude durch einen unbekannten Täter gelegt, der vorsätzlich brennbares Material entzündet haben soll. Die Flammen griffen auf die gesamte Scheune über, die vollständig zerstört wurde.

Auf demselben Frankenheimer Grundstück war bereits zwei Stunden zuvor ein weiteres Feuer gelegt worden. Um 21.10 brannte dort ein Holzschuppen nieder.

Mehrere Brände in Frankenheim in den letzten Wochen

In Frankenheim hatte die Feuerwehr bereits im Februar mehrfach in Brand gesetzte Elektrokästen zu löschen. Schon in den vergangenen Tagen hatte es mehrmals in der Dölziger Straße gebrannt. Gartenlauben und Schuppen standen in Flammen.

Von thl