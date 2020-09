Schuppen brennen in Frohburg – Rauchsäule weit sichtbar

Frohburg

Die Rauchsäule war in der ganzen Stadt sichtbar: Am Montag haben zwei Schuppen in Frohburg gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 19 Uhr im Wolfslückenweg aus. Kameraden aus den Wachen in Frohburg und Eschefeld, später auch aus Kohren-Sahlis, rückten zum Einsatz aus.

Nach ungefähr einer halben Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. „Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die Wohnhäuser übergreift“, erklärte Wehrleiter Lars Kupfer vor Ort. Der Wolfslückenweg wurde für den Einsatz komplett gesperrt. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unbekannt. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.

Von tsa