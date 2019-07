Liebschützberg

Das bei einem Verkehrsunfall in Liebschützberg schwer verletzte zehnjährige Mädchen ist am Donnerstag im Krankenhaus verstorben, informierte am Montag die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Auto hatte das Kind erfasst

Das Kind war am 21. Juli gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück in der Strehlaer Straße in gefahren. Dabei erfasste der 30-jährige Fahrer eines Hyundai das Mädchen. Es wurde über das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen.

Kraftfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei festgestellt, dass der Autofahrer, der einen Schock erlitt, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Vortest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Die Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt.

Von lvz