Grimma

Ein Hyundai-Fahrerin wurde bei schweren Unfall am Dienstagmorgen nahe Grimma verletzt. Ein Bus war aus bisher ungeklärter Ursache mit dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw kollidiert. Die Frau wurde in dem Kleinwagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Grimma gerettet werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Bus-Fahrer (75) erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Insassen. Der Bus wurde, genau wie der Pkw von der Fahrbahn geschleudert. Die Bergungsarbeiten dauern an. Angaben zur Unfallursache liegen noch nicht vor. Die Strecke musste voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Grimma hatte erst vor wenigen Tagen den Einsatz bei Busunfällen trainiert.

Von thl