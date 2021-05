Schwerer Diebstahl aus Frohburger Landwirtschaftsbetrieb

Frohburg

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag Zutritt zum umzäunten Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes an der Prießnitzer Straße in Frohburg. Sie entwendeten aus einer Getreidehalle sowie einem Schaltraum etwa 200 Meter Kupferkabel, hat die Polizeidirektion Leipzig informiert. Zudem stahlen sie aus der verschlossenen Bahnverladehalle zwei Industrie-Tablets. Die Tat wurde in der Zeit vom 14. Mai, gegen 12 Uhr, bis 18. Mai, gegen 8 Uhr, verübt. Während die Höhe des Stehlschadens mit einer mittleren vierstelligen Summe beziffert wird, beträgt der Sachschaden ungefähr 4000 Euro, heißt es weiter. Polizeibeamte des Reviers Borna ermitteln im besonders schweren Fall des Diebstahls.

Von LVZ