Schwerer Unfall auf der B175 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Döbeln

Gegen 12.30 Uhr hat sich am Montag ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 175 auf Höhe des Mochauer Gewerbegebietes „Am Fuchsloch“ ereignet. Direkt an der A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost hat es zwischen einem Lkw und einem Pkw gekracht. Die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz spricht auf Anfrage von „Verletzten“. Mindestens eine am Unfall beteiligte Person musste mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle abtransportiert werden. Weitere Angaben zum Unfallhergang und den beteiligten Personen konnte die Polizei am Nachmittag zunächst noch nicht machen. Vor Ort im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Kameraden der Ortsfeuerwehren von Gleisberg, Hasslau, Niederstriegis und Roßwein.

Von ap