Zeitz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 zwischen Zeitz und Gera sind am frühen Sonntagabend zwei Personen verstorben und zwei weitere schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Demnach seien im Bereich Droßdorf/Bergisdorf gegen 17.40 Uhr zwei Fahrzeuge – ein Skoda und ein Audi – hinter einer Bergkuppe frontal zusammengestoßen. Der Fahrer des Skoda sowie seine Beifahrerin, beides Senioren, erlagen laut Polizei noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der Fahrer des Audi und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Fahrer des Skoda nahe des Abzweigs nach Golben in einer langen Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß kam. Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauerten bis zum späten Abend an, die Bundesstraße 2 war in dem Bereich bis 21 Uhr voll gesperrt.

Von CN