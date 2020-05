Lossatal

Wer hat was gesehen? Sonntag kam es auf der Kreisstraße 8312 in Lossatal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger kam mit seinem Kleinkraftrad von der Straße ab.

Rettungshubschrauber wurde angefordert

Eine Linkskurve wurde dem Fahrer zum Verhängnis. Er war auf den Weg von Hohburg Richtung Falkenhain, als er in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Anzeige

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können. Dieser geschah gegen 13 Uhr. Zeugen wenden sich bitte an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2851 (tagsüber) sonst 255 - 2910.

Weitere LVZ+ Artikel

Von vag/LVZ