Seniorin in Böhlener Einkaufsmarkt bestohlen

Böhlen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Böhlen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. September, hat die Direktion Leipzig am 1. Oktober mitgeteilt. Dabei sind einer Seniorin in einem Discountmarkt an der Händelstraße Bargeld und eine EC-Karte gestohlen worden.

Im Stoffbeutel Beute gemacht

Die 79-Jährige war mit ihrem Ehemann an dem Dienstag einkaufen. Danach bemerkte sie das Fehlen eines Umschlags mit Geld im unteren vierstelligen Bereich, das sie zuvor bei einem Geldinstitut abgehoben hatte, und eine EC-Karte. Es liegt der Verdacht nahe, dass ein Unbekannter beides in einem unachtsamen Moment aus einem Stoffbeutel der Seniorin entwendet hatte.

Hinweise ans Polizeirevier Borna

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nun nach Zeugen. Wer kann Hinweise zu Personen geben, die im Bereich der Händelstraße, möglicherweise auf dem Parkplatz, die Nähe zur Geschädigten gesucht haben? Zeugen, die Hinweise dazu und zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von LVZ