Seniorin nahe Torgau von Auto erfasst und tödlich verletzt

Leipzig

Eine 84 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag nahe Torgau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie es aus dem Lagezentrum der Leipziger Polizei hieß, war die Seniorin gegen 13.20 Uhr auf der S24 zwischen Sitzenroda und Torgau unterwegs. Ein 28 Jahre alter Autofahrer, der in gleicher Richtung fuhr, erfasste sie während eines Überholvorgangs. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß in ein angrenzendes Waldstück geschleudert und erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Von CN