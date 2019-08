Rudolstadt

Ein Pärchen ist in Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in eine Gartenhütte eingebrochen, um dort Sex zu haben. Ein Anwohner beobachtete, wie eine Person in der Nacht zu Montag mit einer Taschenlampe um die Hütte schlich, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Beamten umstellten daraufhin die Gartenhütte.

Mann stellt sich der Polizei

Zeitgleich rief der vermeintliche Einbrecher den Notruf. Er teilte mit, dass er in der Gartenhütte sei und alleine herauskommen wolle, da er Angst vor einer Strafe hatte. Später stellte sich heraus, dass der Mann mit seiner 25 Jahre alten Freundin auf der Suche nach einem Ort für Sex war. Da der 29-Jährige die Gartenhütte aufbrach, ermittelt die Polizei nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

