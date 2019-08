Merseburg

Ein kleiner Junge ist am Montag in Merseburg (Saalekreis) von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt. Der Siebenjährige war in der Otto-Lilienthal-Straße gegen 7.15 Uhr offenbar alleine in der Wohnung, wie die Polizei in Halle mitteilte. Er hatte am Unglücksort seinen Wohnsitz.

„Dramatischer Unglücksfall“

„Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde derzeit ermittelt. Nach Angaben von Monika Lehmann von der Polizei im Saalekreis ist der Junge rund elf Meter in die Tiefe gestürzt. Nachbarn hätten das Unglück mitbekommen und die Beamten alarmiert. Neben dem Kind habe der Schulranzen gelegen. Die Mutter hatte offenbar die beiden jüngeren Geschwister in den Kindergarten gebracht.

Die Polizei ging am Montagvormittag von einem „dramatischen Unglücksfall“ aus. Sie leitete aber, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren ein.

Von LVZ