​Borna

Große Aufregung am Dienstagvormittag an der Bornaer Dinter-Mittelschule: Dort rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) Sachsen an. Grund dafür war die Aussage einer Schülerin, die einen Mann mit einer Waffe gesehen habe. Schulleiterin Doreen Snicinski hatte daraufhin die Polizei gerufen.

Die Einsatzkräfte durchkämmten das Schulgebäude, in dem alle Klassen in ihren Zimmern blieben, so wie es der entsprechende Notfallplan vorsieht, erklärte die Schulleiterin auf LVZ-Anfrage. Das Mädchen selbst befand sich bei ihr. Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte nichts Aufälliges. Ihre Alarmierung sei „eine Vorsichtsmaßnahme“, so Snicinskli weiter. Bei einer Schule mit 500 Schülern sei das unvermeidbar gewesen. Der Einsatz dauerte gegen 10.30 Uhr noch an.

Von nn