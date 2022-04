Bad Düben

Im Falle des zu Jahresbeginn in Bad Düben gefundenen Sprengsatzes ermittelt die Leipziger Staatsanwaltschaft gegen einen 33-jährigen Bad Dübener. Wie die Behörde jetzt auf Anfrage mitteilte, werde dem Beschuldigten unter anderem vorgeworfen, am 11. Januar einen zündfertigen Sprengstoffsatz neben der Zufahrtsstraße zum Bad Dübener Klärwerk Altenhof versteckt zu haben. „Die Ermittlungen in diesem Fall laufen mit Hochdruck. Der Beschuldigte ist kein Unbekannter. Neben dem Fall am Klärwerk wird ihm weiterer unerlaubter Besitz von Sprengstoff vorgeworfen“, sagte Staatsanwalt Andreas Ricken.

Mitarbeiter des Klärwerkes fand den Sprengsatz

Was war passiert? Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Klärwerkes Altenhof hatte am späten Vormittag an der Zufahrt zum Gelände mehrere Drähte, eine Flasche sowie ein Jutesäckchen mit grauem Inhalt entdeckt. Er verständigte die Polizei, die den Bereich absperrte.

Experten der Abteilung Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen hatten die Sprengsätze zum Entschärfen vorbereitet. Quelle: LVZ

Experten des Landeskriminalamtes Dresden, Abteilung Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, führten im Laufe des Nachmittages weitere Untersuchungen durch. Dabei kam ein dort mutwillig versteckter Sprengsatz zum Vorschein. Dieser war zum einen in Form eines grauen Pulvers in einer 1,5 Liter Plastikflasche versteckt und zum anderen in einer Art Jutesäckchen mit ähnlichem Inhalt. Alles war mit Kabeln verbunden.

Sprengsatz wurde vor Ort gezündet

Die Experten bestätigten damals, dass es sich dabei um einen zündfähigen, hochexplosiven und gefährlichen Sprengsatz handelte, der großen Schaden hätte anrichten können, wenn er beispielsweise in Räumen oder an Fahrzeugen gezündet worden wäre.

Mit einem lauten Rums und einem großen Feuerball ließen die Experten den Sprengsatz vor Ort explodieren. Quelle: LVZ

Weil die Polizei vor Ort nicht einwandfrei klären konnten, um welche Inhaltsstoffe es sich handelte, wurden Proben entnommen und beide Fundstücke an Ort und Stelle gesprengt.

Von LVZ