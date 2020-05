Junge Frau brutal ermordet: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 35-jährigen Dessauer

Hannover

Der Mord an der jungen Flugbegleiterin Sophie N., die am 11. Januar 2020 in einer Wohnung in Hannover umgebracht wurde, war geprägt von tiefem Hass und großer Grausamkeit. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen den 35-jährigen Patrick S. aus Dessau-Roßlau erhoben. Ihm wird vorgeworfen, die 23-Jährige an jenem Sonnabend gegen 22 Uhr aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch ermordet zu haben.

Die Ermittler haben eine Fülle von Hinweisen zusammengetragen, die belegen sollen, dass S. sein Opfer schon seit Ende 2017 stalkte, die Frau in sozialen Netzwerken mittels Falschinformationen verunglimpfte, ihr mit Klingelstreichen und Telefonterror zusetzte und sie an seiner „Überwachung“ teilhaben ließ. Nach den Worten von Landgerichtssprecher Dominik Thalmann wird das Schwurgericht den Prozess gegen S. vermutlich im Sommer dieses Jahres eröffnen.

Mit diesem in Hannover verbreiteten Foto des mutmaßlichen Mörders Patrick S. (im Januar 2020 noch nicht unkenntlich gemacht) versuchte die Polizei Anfang des Jahres weitere Hinweise zum Tatgeschehen zu erhalten. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter bereits Freitagnacht in die Erdgeschosswohnung seines Opfers eingedrungen war, indem er die Balkontür aufhebelte. Doch in jener Nacht kam Sophie N., die zwischen der Wohnung ihrer Mutter in Dessau und dem Domizil in Hannover pendelte, nicht nach Hause. So hatte Patrick S. laut den Erkenntnissen der Anklagebehörde am nächsten Abend gegen 22 Uhr umso leichteres Spiel, in die Wohnung einzudringen.

Er überraschte die 23-Jährige im Badezimmer, schlug ihr mehrfach ins Gesicht und überwältigte sie mithilfe eines Elektroschockers und mit Pfefferspray. Als sein bereits wehrloses Opfer zusammenbrach, stach er auch noch auf die Frau ein. Die Flugbegleiterin starb an Ort und Stelle. Wenig später wurde sie von einer Bekannten gefunden, die ihre Katzen füttern wollte.

Auf Abweisung folgte Wut

Patrick S., Abiturient und Bachelor-Absolvent der Wirtschaftswissenschaften, hatte zuvor viele Jahre in einer Mode-Kaufhauskette in Dessau gearbeitet. Im Sommer 2017, so die Anklagebehörde, lernte er dort Sophie N. kennen. Anfangs fand sie ihn noch sympathisch, doch seine tiefer gehenden Gefühle erwiderte sie nicht. Ende 2017 dann begannen die massiven Belästigungen, so die Anklagebehörde. Der ältere Mann stellte der Frau nach, berührte sie unsittlich und versuchte sie immer wieder zu bewegen, eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Auf ihr abweisendes Verhalten reagierte S. mit Wut.

Nachdem er N. 2018 während eines Praktikums in Barcelona besucht hatte, aber erneut abgeblitzt war, nahmen die Nachstellungen zu. So soll der Angeschuldigte bei Snapchat und Instagram mehr als 50 Fake-Profile der Frau mit abwertenden Kommentaren und freizügigen Bildern erstellt haben; ein fremdes Sex-Video unterlegte er mit ihrer Stimme, schrieb gefälschte Nachrichten an ihren Freund.

Die Leiche der jungen Frau wurde an einem Sonnabend zur Nachtzeit in ihrer Wohnung in Hannover entdeckt. Quelle: Christian Elsner

Bis zum Herbst 2019 observierte der 35-Jährige sein Opfer laut Staatsanwaltschaft ständig, montierte sogar einen GPS-Peilsender an den Wagen ihrer Mutter, den die Flugbegleiterin regelmäßig nutzte. Das Zerkratzen des Lacks oder ein Zerstechen der Reifen gehörten offenbar auch zu seinem Quäl-Instrumentarium. Zwei Anzeigen erstattete Sophie N.: im September 2018 in Dessau, im Mai 2019 iHannover. Doch schützen konnten die Beamten die junge Frau nicht – am 11. Januar 2020 starb sie eines schrecklichen Todes. Am nächsten Morgen offenbarte sich Patrick S. seinen Eltern in Dessau, bei denen er wohnte, wenig später stellte er sich der Polizei.

Von Michael Zgoll