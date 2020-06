Staatsanwaltschaft ordnet Polizeieinsatz in der Wurzener Gärtnergasse an

Wurzen

Ein Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagvormittag für Aufsehen in der Wurzener Gärtnergasse. Anwohner rätselten, was der Grund für die Aktivitäten gewesen sein könnte. Auf LVZ-Nachfrage zu Hintergründen wollte die Polizei in Leipzig zunächst keine Angaben machen. Stattdessen verwies sie an die Staatsanwaltschaft. Deren Sprecher, Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz, bestätigte am Freitagnachmittag die Aktion vom Vortag.

Staatsanwaltschaft macht keine weiteren Details öffentlich

Sie habe auf Anordnung seiner Behörde stattgefunden und stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen zum Tod eines 17-Jährigen in der Nacht nach Himmelfahrt in Wurzen. Welche Beamten und wie viele an dem Einsatz beteiligt gewesen waren, mochte Schulz nicht sagen. Er bat um Verständnis, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten preisgeben zu wollen.

Anzeige

Lesen Sie auch

21-jähriger Tatverdächtiger weiter in U-Haft

Wie berichtet, gerieten bei einer Männertagsparty im Vorgarten des Mietshauses Dresdener-/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße mehrere Personen in heftigen Streit. Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung wurde ein 17-Jähriger so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist. Ein 21-jähriger mutmaßlicher Täter sitzt in Haft. Gegen ihn werde wegen des Tatvorwurfs des Totschlags ermittelt. Ob Anklage erhoben wird, müssten die Recherchen zeigen, informiert Schulz.

Weitere LVZ+ Artikel

Augenzeugen: Zwei Kleinbusse im Einsatz

Nachforschungen würden außerdem zu einem weiteren 17-Jährigen angestellt, der in jener Nacht zunächst ebenfalls festgenommen wurde, aber bereits am gleichen Tag wieder frei kam. Laut Staatsanwaltschaft wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Standort der Polizeiaktion am Donnerstag liegt etwa anderthalb Kilometer vom Tatort entfernt.

Augenzeugen wollen gesehen haben, dass Beamte in zwei Polizei-Kleinbussen gegen 8.30 Uhr am Wohngebiet Gärtnergasse eintrafen und bereits eine Stunde später wieder abgefahren waren.

Von Haig Latchinian