Starker Alkoholeinfluss: Volvo kracht in Espenhain gegen Baum

Rötha/Espenhain

Wegen eines lauten Knallens hat am Dienstagabend eine Anwohnerin in der Espenhainer Otto-Heinig-Straße aus dem Fenster geschaut. Da sah sie gegen 19.35 Uhr einen Pkw, der offensichtlich gerade gegen einen Baum gefahren war. Daraufhin informierte sie die Polizei. Die Beamten kamen in den Röthaer Ortsteil und stellten den Fahrer in seinem Volvo V 40 fest.

Volvo-Fahrer ist stark alkoholisiert

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 35-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,2 Promille, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Daraufhin zogen die Beamten den Führerschein des Mannes ein. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht mitgeteilt worden.

Von okz