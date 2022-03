Otterwisch

Zwei Heranwachsende legten im Bereich des Haltepunktes Otterwisch Steine auf die Gleise. Ein Regionalexpress, der von Chemnitz in Richtung Leipzig unterwegs war, überfuhr das Hindernis. Dabei wurde die Lokomotive beschädigt. Der Schaden beträgt mehr als 10 000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen des schweren Eingriffs in den Bahnverkehr. In Verdacht hat sie zwei Halbwüchsige, beide bisher unbekannt. Sie sucht nach Hinweisen von weiteren Zeugen.

Bahnstrecke bis zum Abend gesperrt

„Durch das Überfahren der Steine wurde der Radkranz an der Lok derart beschädigt, dass der Zug vorerst nicht weiterfahren konnte. Erst nach einer Begutachtung konnte der Zug mit verminderter Geschwindigkeit weiter in Richtung Belgershain rollen. Die Strecke zwischen Bad Lausick und Leipzig musste für anderthalb Stunden gesperrt werden“, sagt Yvonne Mager von der Bundespolizei-Inspektion in Leipzig. Hier laufen die Ermittlungen zusammen.

Der Zwischenfall mit einem Regionalexpress der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ereignete sich am frühen Abend des 25. März. Die beiden namentlich noch nicht bekannten Jugendlichen, scheinbares Alter 13 und 14 Jahre, wurden gesehen, als sie gegen 17.30 Uhr die Steine platzierten. Dann flüchteten sie. Der eine Tatverdächtige, geschätztes Alter 14 Jahre, trug eine grüne Jacke, blaue Jeans und eine Mütze. Sein Kompagnon, geschätztes Alter 13 Jahre, war mit schwarzer Jacke, blauer Jeans und Mütze bekleidet.

Ermittler suchen vermutlich 13- und 14-Jährigen

Die Ermittler fragen: Wem sind diese beiden Jugendlichen am 25. März oder auch schon am Vortag in der Nähe des Haltepunkts Otterwisch aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Jugendlichen oder der Tat selbst machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei selbst unter der Telefonnummer 0341/997990 entgegen.

Eingriff mit hohem Gefährdungspotenzial

„Bei dem Geschehenen handelt es sich keinesfalls um ein Kavaliersdelikt“, sagt Manger. Wer so etwas tue, gefährde die Reisenden um Zug selbst, aber auch Menschen im Umfeld. „Nicht selten zersplittern Steine und werden zu gefährlichen Geschossen. Im schlimmsten Fall können Züge sogar entgleisen.“ Deshalb drohten hohe Geld- und sogar Haftstrafen für derartige Vergehen. Die Bundespolizei appelliere deshalb eindringlich, sich von Bahnanlagen fernzuhalten und niemanden in Gefahr zu bringen.

Von Ekkehard Schulreich