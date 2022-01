Stiller Protest gegen Corona-Maßnahmen in Oschatz

Oschatz

In Oschatz haben am Samstag an mehreren Stellen Versammlungen als sogenannter stiller Protest gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Wie die Polizeidirektion in Leipzig am Sonntag mitteilte, fanden die Kundgebungen zwischen 15 und 16 Uhr statt.

So viele Teilnehmer gab es diesmal

Die Teilnehmerzahlen lagen den weiteren Angaben zufolge im einstelligen Bereich. Insgesamt waren laut Polizei 44 Personen beteiligt. Die Teilnehmer führten Banner und Transparente mit, hätten sich aber durchgängig friedlich verhalten. Ebenso hielten sie die Auflagen ein. Polizeirelevante Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Die einzelnen Versammlungen seien zudem im Vorfeld angezeigt worden.

Deutlich mehr Menschen waren vorigen Montag in Oschatz aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen durch die Stadt gezogen. Offiziellen Angaben waren es um die 300. Dabei hatte sich der nordsächsische AfD-Bundestagsabgeordnete René Bochmann mit einem Transparent am Altmarkt postiert, auf dem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) als „beratungsresistent“ bezeichnet wurde.

Versammlungen im Nachbarkreis

Auch in Grimma gingen die Menschen am Samstag auf die Straße. Dort waren 30 Leute mit Trillerpfeifen, Musikboxen und unter lauten Ausrufen unterwegs. Am gleichen Tag sammelten sich in der Ortslage Brandis etwa 70 Personen im Bereich des Marktes. Störungen waren laut Polizei auch hier keine zu verzeichnen.

