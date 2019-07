Wiedemar

Bei einem Unfall nahe Wiedemar wurde am Sonntagabend eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war gegen 18.15 Uhr ein 35-jähriger Seat-Fahrer auf der Straße von Kölsa in Richtung Glesien unterwegs. An der Kreuzung zur S 1 habe er das Stopp-Schild missachtet und sei mit der 59-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammengestoßen, die gemeinsam mit ihrem Mann auf der S 1 fuhr. Die Frau stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Pedelec sowie am Auto entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 4700 Euro. Der Pkw-Fahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei weiter.

Von lvz