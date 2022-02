Strafbar: Hausfassade in Neukieritzsch mit schwarzen Symbolen beschmiert

Neukieritzsch

Schmierereien an einer Hausfassade hat die Polizeidirektion Leipzig aus Neukieritzsch gemeldet. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt am Mittwoch oder Donnerstag verunstalteten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Straße der Einheit mit mehreren verfassungswidrigen Symbolen. Die Zeichen in schwarzer Farbe haben Maße von rund 0,80 mal 0,50 Meter. Über den konkreten Inhalt wird nicht weiter informiert. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ