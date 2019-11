Strafgefangener während der Fahrt in den Knast geflüchtet

Rötha

Bei der Überstellung eines Strafgefangenen von Leipzig in die Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen gelang einem 17-Jährigen am Dienstagnachmittag die Flucht. Nahe Großdeuben habe er gegen 16 Uhr fliehen können, bestätigte Sprecher Alexander Bertram der LVZ. Es sei den Einsatzkräften gelungen, des Mannes wieder habhaft zu werden. Ein Rettungswagen sei hinzu gezogen worden, weil der Flüchtige angab, Verletzungen erlitten zu haben. Die hätten sich aber als wenig erheblich heraus gestellt.

Tatverdächtiger bedrohte Verkäuferin

Bei dem 17-Jährigen handelt es sich Bertram zufolge um einen Tatverdächtigen, der mit einem Komplizen am späten Nachmittag des 11. Novembers in einem Supermarkt in Arzberg nördlich von Torgau Alkohol und Tabak gestohlen haben soll. Während der eine (19) floh und später zurückkehrte, bedrohte der andere eine Verkäuferin mit einer vollen Schnapsflasche und später mit einer Nagelschere. Die Polizei nahm den 17-Jährigen, der geringe Mengen Drogen mit sich führte, fest. Er wurde in Polizeigewahrsam nach Leipzig gebracht, wo er am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Der erließ einen Haftbefehl. Der junge Mann muss sich wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

JSA Regis für Jugendliche aus ganz Sachsen zuständig

Der 17-Jährige traf am späten Nachmittag in der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen ein. Von vergleichbaren Zwischenfällen bei einer Zuführung von Untersuchungshäftlingen sei dem Anstaltsleiter nichts bekannt. Die JSA in Regis-Breitingen sei rund einem Jahr für die Untersuchungshaft von Jugendlichen und jungen Erwachsene aus ganz Sachsen zuständig, sagt deren Leiter Uwe Hinz. „Dadurch kommt es beim Gefangenentransport zu langen Wegen.“

