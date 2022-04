Tankstelle Riesa: Verkäufer vertreibt bewaffneten Räuber

Der Räuber hatte sich eine Sturmhaube übergezogen und war mit einer Machete bewaffnet. Von diesem Auftritt ließ sich der Verkäufer einer Tankstelle in Riesa jedoch nicht beeindrucken.

Die Polizei war am Dienstagabend in Riesa an der Tankstelle Leipziger Straße im Einsatz (Symbolfoto). Quelle: dpa-Zentralbild