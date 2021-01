Tankstelle Trebsen: Überfall durch die Hintertür

Trebsen

In den frühen Morgenstunden überfielen am Montag zwei unbekannte Täter die Tankstelle in Trebsen. Die Männer klopften an der Hintertür der Tankstelle.

Mitarbeiterinnen öffnen die Hintertür

In der Folge öffneten zwei Mitarbeiterinnen die Tür. Durch Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstands gelangten die Täter in die Tankstelle. Die unbekannten Männer forderten das Personal auf, sich hinzulegen und fesselten dieses anschließend.

Flucht in Richtung Sportplatz

Im weiteren Verlauf nahmen die Männer mehrere Zigarettenschachteln und einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich an sich. Danach flüchteten sie in Richtung des Sportplatzes und gegebenenfalls weiter in Richtung Mühlweg, teilte die Polizei mit.

Zwei Täterbeschreibungen

Die Mitarbeiterinnen konnten die Männer gegenüber der Polizei beschreiben. Beide trugen eine Sturmmaske mit einem Mund-Nasen-Schutz darüber und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Einer der Täter soll zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug eine helle Jeans und einen dunkle Kapuzenjacke. Er hatte eine blaue Tüte bei sich. Der zweite Täter soll etwas kleiner sein und trug komplett dunkle Bekleidung.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt jetzt wegen schwer Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3 unter Telefon 03437 7089-0 oder bei der Leipziger Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 unter Telefon 0341/ 966 4 6666, zu melden.

