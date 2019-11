Taucha

Ein unbekannter Täter ist am Sonntag in Taucha in eine Gaststätte eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, drang er gewaltsam in das Gebäude ein und stahl Geld sowie Alkohol. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot