Telefonbetrüger in Sachsen unterwegs 

Leipzig

Mit dem falschen Versprechen auf hohe Gewinne versuchen Trickbetrüger in Sachsen an Geld zu kommen. In einem Fall überwies ein Mann 2000 Euro an eine angebliche Anwältin aus Berlin, wie die Polizei mitteilt. Ihm wurde gesagt, er würde dafür 36.000 Euro gewinnen. Als sich herausstellte, dass er das versprochene Geld nicht bekommt, informierte der 47-Jährige die Polizei über den Betrug.

In einem anderen Fall verlangten die Telefonbetrüger Geld von einer 83-jährigen Frau. Diese ging nicht darauf ein, so die Polizei und es entstand kein finanzieller Schaden. Die Polizei warnt jedoch vor den falschen Gewinnversprechen am Telefon.

Von RND/mot