Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle ist gegen einen Mann aus Sachsen-Anhalt Haftbefehl erlassen worden. Dabei handelt es sich um einen mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Samstag auf Anfrage sagte. Auch gegen einen Verdächtigen aus Niedersachsen wurde demnach Untersuchungshaft verhängt. Die anderen Anhörungen liefen am Samstagnachmittag noch oder sollten im Laufe des Tages stattfinden.

Dann wird auch über einen zweiten Mann aus Sachsen-Anhalt entschieden. Die beiden Verdächtigen stammen aus dem Salzlandkreis und aus Wittenberg. Die mutmaßlichen fünf Mitglieder der Gruppe sollen aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen kommen. Werner S. stammt aus dem Kreis Augsburg. Die anderen drei Hauptverdächtigen kommen demnach aus dem Esslingen, aus Kreis Minden-Lübbecke und aus dem Landkreis Uelzen.

Zwölf Verdächtige

Insgesamt werden den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe zwölf Verdächtige vorgeführt. Bei dem Termin entscheidet sich, ob alle in Untersuchungshaft kommen oder jemand möglicherweise wieder freigelassen werden muss.

Den mutmaßlichen Rechtsterroristen wird vorgeworfen, Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst zu haben. Die Ermittler nehmen an, dass sie so Chaos verursachen und die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik erschüttern wollten.

Muster wie bei „Revolution Chemnitz“

Die Vorwürfe gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen erinnern stark an diejenigen gegen die Gruppierung „Revolution Chemnitz“. Auch sie organisierte sich in einer Chatgruppe, auch hier war von Anschlägen auf Ausländer und politisch Andersdenkende die Rede. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass diese Planungen in ein „symbolträchtiges Geschehen“ am Tag der Deutschen Einheit 2018 in Berlin münden sollten. Derzeit stehen die acht Männer aus der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene in Dresden vor Gericht.

Sicherheitsbehörden schätzen die Bedrohung durch rechten Terror im Moment so hoch ein wie lange nicht mehr. Alarmiert durch die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und den Anschlag auf eine Synagoge in Halle hatte die Bundesregierung mehr Anstrengungen auf dem Gebiet angekündigt. Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz wurden zusätzliche Stellen bewilligt.

Bundesanwaltschaft reagiert früh

Auch die Bundesanwaltschaft hat sich verstärkt - und will rechtsterroristische Bestrebungen nach Möglichkeit schon im Keim ersticken. Gerade in diesem Bereich habe sich gezeigt, „wie wichtig es ist, schon früh bei Vorfeldstraftaten - noch bevor Menschen zu Schaden kommen - einzugreifen“, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank erst kürzlich beim Jahrespresseempfang seiner Behörde.

Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser beantragte, zu den aktuellen Ermittlungen müsse dem Innenausschuss des Bundestages ein Bericht vorgelegt werden. Die Gefahr sei weiterhin hoch.

