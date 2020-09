Kitzscher/Thierbach

An einem Baum endete die Fahrt eines BMW am Donnerstagabend in Thierbach. Der Fahrer hatte gegen 21 Uhr innerorts beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Von es