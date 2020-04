Am Donnerstagabend werden in einem Wald an der B107 zwischen Grimma und Trebsen 28 Müllsäcke mit Kadavern von Schafen und Lämmern gefunden. Eine sofortige Entsorgung muss warten, da sich die Stadt nicht für zuständig hält und die bereist angerückten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zurückpfeift.