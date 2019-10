Halle

Nach tödlichen Schüssen in Halle ist der Schütze auf der Flucht. Ersten Angaben zufolge sind zwei Personen umgebracht worden.

Anwohnern raten die Beamten in ihren Wohnungen zu bleiben oder Menschen auf der Straße, sich an sichere Orte zu begeben. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Paulusviertel. Nach Erkenntnissen der Mitteldeutschen Zeitung befindet sich der Tatort in der Nähe des jüdischen Friedhofs. Die Stadt Halle informierte per Warn-App katwarn über die Vorfälle im Paulusviertel.

Wohin sich der Täter absetzen will, ist noch unklar. Die Leipziger Polizei ist nach eigenen Angaben bisher noch nicht eingeschaltet worden. Nach Informationen

Von mro/jhz