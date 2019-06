Lohmen

Bei einer Klettertour in der Sächsischen Schweiz ist ein Mann 25 Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden war der 33-Jährige am Samstag am Hirschgrundstein in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) offenbar nicht ausreichend gesichert. Ein Seil war nicht ordnungsgemäß verbunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann, der in einer Gruppe geklettert war, seinen Verletzungen. Woher er kam, blieb zunächst unklar.

Von DNN